台風6号の暴風域に入っている那覇市からお伝えします。時折、強い風が吹き、道の街路樹の葉などが横に揺れています。しかし、午前中に比べると、降水量が少し減っています。【写真を見る】【台風6号】沖縄本島は暴風域に各地で倒木や停電などの被害今夜遅くにかけて沖縄本島地方に最接近の見通し午後になってから風が強くなってきていて、うるま市では最大瞬間風速39.3メートルが観測されました。本島中部の沖縄市では、高さ10