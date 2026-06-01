1日朝早く、秋田市公設地方卸売市場で、男性がトラックの荷台から転落して大けがをしました。秋田臨港警察署の調べによりますと、1日午前5時10分ごろ、秋田市外旭川字待合の秋田市公設地方卸売市場の水産棟で、トラックの荷台で荷下ろし作業をしていた秋田市の70歳の男性が荷台から転落しました。男性は、肩の骨を折るなどの大けがをしています。警察が転落の原因を調べています。