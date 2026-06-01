現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）では、第二十一回「風雲！竹田城」が放送に。＜この大河の最重要場面＞平伏する大名を前に微塵の笑みもない秀吉・秀長…不穏を予感させる『豊臣兄弟！』冒頭シーンがコチラその最後に流れた第二十二回「播磨大誤算」の予告が話題になっています。＊以下第二十一回のネタバレを含みます。＜第二十一回のあらすじ＞秀吉（池松壮亮）と小一郎（仲野太賀）は、荒