トヨタ「コンフォート“クーペ”」!?2026年5月16日、17日の2日間に渡って愛知県国際展示場（スカイエキスポ）にて開催された、オートメッセ in 愛知。会場にはショップやメーカーのブースが多く出展されていましたが、自動車大学校の生徒が手掛けた車両も展示されており、一見するとベース車が不明なドラッグマシンのような1台が展示されていたのです。この車両は静岡工科自動車大学校の生徒が制作した「CM4 “DragEdition”」