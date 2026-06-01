６月１日の北海道内は広く高気圧に覆われ、札幌では３０．２℃を記録し、２０２６年の道内で初めてとなる真夏日を観測しています。こうした暑さを避けるためのクーリングシェルターが、１日から開設されています。（長南記者）「じりじりと日差しが照りつけ、噴水の周りには涼を求めて人だかりができています。暑いです」札幌では午後３時時点で３０．２℃を観測し、２０２６年で初の真夏日になりました。この暑さで大