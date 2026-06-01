市街化調整区域にある札幌市内の少年野球場で、無許可で建築物が設置されていた問題に関し、新たに３つの球場で違法建築が明らかになりました。新たに違法建築が明らかになったのは、札幌市厚別区の少年野球場など３つの球場です。ファイターズスポーツ＆エンターテイメントによりますと、このうち厚別区少年野球場の第一球場では、ファイターズの補助事業を活用してユニットハウス１棟、第二球場ではダッ