川崎志穂が自身のインスタグラムを更新。今年2月、東京・稲城市のよみうりランドにオープンした「ポケパーク カントー」を訪問すると、大好きなポケモンたちと一緒に撮った写真を投稿した。【写真】「カラカラ・ヒトカゲ伝説」に胸アツポケモン好きの川崎志穂（全5枚）1枚目は「フォレストエリア」で巨大なイワークに襲い掛かられてしまいそうな写真だ。2枚目はずんぐりとした姿が可愛らしいビッパがズラリと並んだ隣にちょこん