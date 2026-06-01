＜チャールズ・シュワブチャレンジ 最終日◇31日◇コロニアルCC（テキサス州）◇7289ヤード・パー70＞【画像】世界ランク1位〜20位が愛用する「エースパター」を確認屈指のショット力を誇るルドビグ・オーバーグが、アマ時代から長年愛用してきたオデッセイ製のブレード型からついにマレット型にスイッチ。トータル6アンダーの17位タイで終えた。スコッティ・キャメロン製の未発表マレット『PHANTOM 3.2』を投入した、パッティング