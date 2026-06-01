「ブルー・ライト・ヨコハマ」などを手がけ、昭和歌謡界をけん引した作詞家の橋本淳さんが5月21日、肝硬変のため東京都の病院で死去した。86歳。東京都出身。「亜麻色の髪の乙女」を歌唱した歌手・島谷ひとみが公式SNSを通じて追悼した。「亜麻色の髪の乙女」はヴィレッジ・シンガーズが68年2月に発表した5枚目のシングル。2002年に歌手・島谷ひとみがカバー版を発表し、オリコンチャート最高4位に入る大ヒットとなった。また