気象台は、1日午後4時14分に、暴風警報を奄美市、大和村、宇検村、瀬戸内町、龍郷町などに発表しました。奄美地方では、暴風に警戒してください。【暴風（雪）警報（発表中）】■奄美市●暴風警報【発表】■十島村●強風注意報■大和村●暴風警報【発表】■宇検村●暴風警報【発表】■瀬戸内町●暴風警報【発表】■龍郷町●暴風警報【発表】■喜界町●暴風警報【発表】■徳之島町●暴風警報■天城町●暴風警報■伊仙町●暴風警報■