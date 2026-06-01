日本建設業連合会と不動産協会の初会合に補助参加し、あいさつする金子国交相＝1日午前、東京都千代田区日本建設業連合会（日建連）とマンション販売の業界団体である不動産協会は1日、建築費高騰を巡る現状の課題を共有し、解決策を探るための会合を初開催した。約1年間かけて対策の方針を取りまとめ、必要に応じて国へ政策対応を求めることも検討する。建築費の高騰や人手不足で、建て替えや再開発事業が大幅に遅れる事例が