世界ボクシング協会（WBA）は1日、WBA世界バンタム級王者・堤聖也（30＝角海老宝石）を休養王者とすることを発表した。堤は昨年12月に暫定王者だった元世界5階級制覇ノニト・ドネア（フィリピン）に2―1判定勝ちし、2度目の王座防衛に成功した。しかし同一戦で負傷した鼻の状態が完治せず、予定されていたWBA同級休養王者アントニオ・バルガス（29＝米国）との団体内統一戦を見送っていた。WBAは「この決定は、堤選手のチー