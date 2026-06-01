台風6号が接近する沖縄県今帰仁村に「レベル3大雨警報」が発表されました。気象庁は、1日午後3時42分ごろ、沖縄県今帰仁村に「レベル3大雨警報」を発表しました。沖縄県はすでに台風6号の暴風域に入っています。気象庁の「キキクル」などで確認するなどして早めに避難の準備をしてください。先週「新たな防災気象情報」の運用が始まってから、レベル3の警報が発表されたのは初めてです。