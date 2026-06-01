俳優賀来賢人（36）が、5月31日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。俳優人生の限界を感じていた時のことを振り返った。18年、当時29歳の時に1時間枠では初のドラマ主演作となった「今日から俺は!!」で大ブレークした賀来は「その時、28〜29だったんで、30になってあんまり芽が出なかったら辞めようと思っていたんですよ。本当にオーディションも全然受からなかったですし、全然暇でした、ほぼ暇でした」と振り