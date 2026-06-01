【ポケモン Windowsill collection】 10月19日 発売予定 価格：1個1,485円 リーメントは、フィギュア「ポケモン Windowsill collection」を10月19日に発売する。価格は1個1,485円。 本製品はポケモンたちが窓辺で過ごす姿を立体化したフィギュアシリーズ。フシギダネ、ワンパチ＆ニャビー、ピィ＆フワンテ、アチャモ、コダック＆ヤドン、ニンフィアの6種をラ