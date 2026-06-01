８人組アイドルグループ・ＣＵＴＩＥＳＴＲＥＥＴが、９月に初のアリーナツアー「ＣＵＴＩＥＳＴＲＥＥＴＪＡＰＡＮＡＲＥＮＡＴＯＵＲ２０２６―ＡＵＴＵＭＮ―」を開催することを決定した。アリーナツアーは、５月３０日にＧＬＩＯＮＡＲＥＮＡＫＯＢＥで開催された「ＣＵＴＩＥＳＴＲＥＥＴ単独ＬＩＶＥ―０４ＳＴＲＥＥＴ―Ｄａｙ１」のＭＣでメンバーからファンにサプライズ発表されたもの。