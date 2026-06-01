鹿児島県の一部で、FMラジオに中国語放送が入る現象が発生しています。 原因は、Eスポ（スポラディックE層）と呼ばれる、上空およそ100キロに突発的に発生する特殊な電離層です。Eスポは、夏場に時々発生する現象です。 ラジオ音声が混信する理由は？ 上空の電離層は、特定の波長の電波を反射します。 突発的に発生するEスポは、電離層の中でも密度が非常に高いため、FMラジオの超短波を反射して、普段はFM波が届かない遠く