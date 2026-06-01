小泉今日子と小林聡美が出演するドラマ『団地のふたり』が、NHK総合にて7月14日より毎週火曜22時に放送されることが決定した。【写真】このふたりがそろうと最強！小泉今日子＆小林聡美、撮り下ろしショットささやかな日常がいとおしくなるドラマだと大きな反響を呼んだ、小泉今日子×小林聡美の名コンビで送る、温かくユーモラスな友情の物語が地上波で放送。団地で生まれた幼なじみの野枝と奈津子。結婚したり羽振り良く