優れたテレビ番組や団体、個人に贈られる「第６３回ギャラクシー賞」（主催：放送批評懇談会）の贈賞式が１日、都内で行われ、アンジェリーナ１／３がラジオ部門・ＤＪパーソナリティ賞を受賞した。ＴＢＳラジオ「ＡｎｇｉｅＲａｄｉｏ！！〜夢は口に出せば叶う！〜」にレギュラー出演中。約４年間にわたってラジオに向き合い、登場時には「やったー！」と両手を高く突き上げて喜んだ。前日は全く声がでない状態で「今朝もス