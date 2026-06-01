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テクニカルポイントユーロドル、方向性薄れる、２００日線や雲との位置関係をチェック 1.1783ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.1748エンベロープ1%上限（10日間） 1.1703一目均衡表・雲（上限） 1.1698100日移動平均 1.1687一目均衡表・基準線 1.1682200日移動平均 1.167321日移動平均 1.1651現値 1.1648一目均衡表・雲（下限） 1.163110日移動平均 1.1631一目均