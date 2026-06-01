ドル高円安がやや優勢も値幅は限定的＝東京為替概況 週明けのドル円はややしっかりの展開。先週末終値159.27円前後でスタートした後、中東情勢などをにらみややドル高となった。28日に米国とイランが暫定合意に向けた覚書で合意と報じられたが、その後両国から覚書の修正要求が入り、両国の主張の溝が深いとの印象が強まった。これを受けてNY原油が90ドル前後まで上昇。ドル全般の買いが強まる形で午前中に159.50