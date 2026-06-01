日本時間１６時００分にスイス実質ＧＤＰ（2026年 第1四半期）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 実質ＧＤＰ（2026年 第1四半期）16:00 予想N/A前回0.1%（前期比) 予想N/A前回0.7%（前年比)