中日の金丸夢斗投手が１日、エース不在の先発陣をけん引していくことを誓った。この日、高橋宏斗投手が成績不振のため、抹消された。同学年で、左右のエースとして期待される宏斗＆夢斗コンビ。相棒の抹消に「僕が入団してから、宏斗が（不振で）ファームに行くのは初めて。自分も刺激をもらっていた。宏斗がいない分、自分が若手を代表して、引っ張っていけたら」と覚悟を口にした。この日は、バンテリンドームで行われた投