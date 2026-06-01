投資アプリを使った架空の株式投資話を持ちかけられ、山形市の60代の男性が現金1511万円をだまし取られるSNS型投資詐欺事件がありました。警察によりますと、被害にあったのは山形市に住む60代の男性です。男性は今年3月上旬、投資サイトの相談窓口にメッセージを送ったところ、証券会社のアナリストを名乗る「山本○○」と称する人物とLINEでつながりました。その後、「上昇する株を自動判別できるアプリがある」「多くの投