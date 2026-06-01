RSV 2 フォーリーフは、Softearsの有線イヤフォン「RSV 2」を5月30日に発売した。価格はオープン。市場想定価格は133,000円前後。 Softearsは中国発のブランド。2014年よりオーディオ業界に携わる創業者によって、2017年に深センで設立。2019年には、成都に自社工場と独立した研究室を設立。「柔らかく心地よい装着感」と「バランスの取れた息の長いリスニング体験」を届けることをテーマと