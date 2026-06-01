中日のドラフト２位・桜井頼之介投手が１日、バンテリンドームで行われた投手練習に参加。先発が見込まれる３日のソフトバンク戦（バンテリンドーム）に向けて、調整を行った。現在、４連勝中で交流戦単独首位のタカ打線に「１〜９番まですごい選手がそろっている。隙のない打線」と警戒。「臆さずに攻めていく。気持ちで負けないようにやっていきたい」と力を込めた。自身６度目の先発となった５月２７日の楽天戦（バンテリ