「ブルー・ライト・ヨコハマ」「亜麻色の髪の乙女」などを手がけ、昭和の歌謡界をけん引した作詞家の橋本淳（はしもと・じゅん、本名・与田準介＝よだ・じゅんすけ）さんが肝硬変のため亡くなったことを受け、２００２年に「亜麻色の髪の乙女」のカバー楽曲がヒットした歌手の島谷ひとみが１日、追悼のコメントを寄せた。「亜麻色の髪の乙女」は１９６８年にグループサウンズの「ヴィレッジ・シンガーズ」の楽曲としてリリース