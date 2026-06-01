「優良株を教える」などとするインターネット広告をきっかけに、山形市の50代の男性が現金190万円をだまし取られるSNS型投資詐欺事件がありました。警察によりますと、被害にあったのは山形市に住む50代の男性です。男性は今年2月中旬、サイト上の広告から証券会社のアナリストを名乗る「佐藤○○」と称する人物とLINEでつながり、株式投資の助言を受けるようになりました。その後、「上昇する株を自動判別するアプリがある