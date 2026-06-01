７人組音楽グループ「ＸＧ」が３１日（日本時間１日）、米・ロサンゼルスのドジャースタジアムで行われたドジャース―フィリーズの始球式を務めた。日米通して初めての始球式を務めた７人はこの日、ドジャースのユニホームを着用。ＪＵＲＩＮは、同日先発投手を務めた山本由伸の「１８」、ＣＨＩＳＡはロバーツ監督の「３０」、ＨＩＮＡＴＡはフレディ・フリーマンの「５」、ＨＡＲＶＥＹは佐々木朗希の「１１」、ＪＵＲＩＡは