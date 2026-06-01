今季限りでの引退を発表した元世界ランキング４位の錦織圭（ユニクロ）が、最後の木下グループ・ジャパン・オープン（９月３０日開幕、東京・有明）に出場する。１日、主催の日本テニス協会が、錦織にシングルス本戦のワイルドカード（主催者推薦枠）を与えると発表した。錦織にとって、思い出深いジャパン・オープンに最後の出場となる。錦織は、１９７３年に男子ツアー公式戦として始まったジャパン・オープンで、初めて優勝