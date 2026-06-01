クックパッドの食の検索データサービス「たべみる」をみてみると、6月以降に「ねばねば」の検索が急上昇します。暑くて食欲がわかない日や、キッチンで火を使いたくない日にぴったりのレシピを集めました。自分の好きな具材をプラスしてアレンジするのも良さそうですよ。 ▼トマトとみょうがをプラス！夏野菜たっぷり「ネバネバ夏のバクダン」 トマトとみょうがで爽やかさをプラスした、夏らしいひと皿。納豆・しらす・めかぶ・