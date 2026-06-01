MLBは現地5月までの日程が終了しました。ナ・リーグ西地区では、3年連続ワールドチャンピオンを目指すドジャースが38勝21敗の貯金17で首位キープ。一時はパドレスに首位を明け渡しましたが、直近は5カード連続勝ち越しで、直近10戦8勝2敗と好調で5.5ゲーム差をつけました。現地5月31日のフィリーズ戦は山本由伸投手が6回途中無失点10奪三振の快投で勝利に貢献。また大谷翔平選手も5月は3勝、防御率1.08、佐々木朗希投手も2勝、防御