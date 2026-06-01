俳優の渡辺碧斗（28）が6月1日、自身のインスタグラムを更新。新事務所に所属したことを報告した。【写真】渡辺碧斗がレプロエンタテインメント所属を発表した文面『キングオージャー』でヤンマ役渡辺は「ご報告です。この度、レプロエンタテインメント所属になりました」と報告。「今後ともよろしくお願い致します」と伝えていた。渡辺は、スーパー戦隊シリーズ『王様戦隊キングオージャー』（2023）でヤンマ・ガスト／