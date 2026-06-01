タレントのダチョウ倶楽部が１日、都内で行われた買取専門店「おたからや新ＣＭ」発表会に純烈、キンタロー。と出席した。発表会では熱々おでんならぬ、おでん鍋に大量の金塊をいれた「金塊おでん」の金額当てクイズを実施し、出演者は約２０キロという金があふれるほど入った鍋に興味津々。寺門ジモンは「金は大好きですよ」と大興奮だった。結果は４億６０００万超で、３０００万円と予想した酒井一圭が一番正解から遠く、