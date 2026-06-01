株式会社オフィスＳ．Ｉ．Ｃは１日、９月２２日に神戸市内のほっともっとフィールド神戸で開催する「ＦＡＮＦＵＮＣＨＡＲＩＴＹＭＡＴＣＨ〜プロ野球ＯＢ本気の一戦〜」の出場メンバーを発表した。元阪神の赤星憲広監督が率いる「チーム・セＯＢ」、元オリックス・Ｔ−岡田監督が率いる「チーム・パＯＢ」が硬式球を使用し７イニング制で“ガチ対決”。元ソフトバンク・松田宣浩氏らに加えて糸井嘉男氏、狩野恵輔氏、鳥