日本写真協会賞の表彰式で、学芸賞の賞状を受け取る中国新聞社の金崎由美特別編集委員（左から2人目）と報道各社の代表者＝1日午後、東京都内被爆80年の昨年夏に、中国新聞社など報道機関5社が東京都内で開いた企画展「ヒロシマ1945」に対し、日本写真協会は1日「被爆者、記録者らの生を前景化する強い意思が感じられる」などとして、同協会賞の学芸賞を贈った。協会賞は日本の写真界や写真文化に貢献した個人や団体から選ばれ