お笑いトリオ、パンサーの向井慧（40）が1日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜午前8時30分）に出演。コロナ禍での嵐との共演を振り返った。5月31日に東京ドームでラストツアー「ARASHILIVETOUR2026『WeareARASHI』」の最終公演を開催し、26年半のグループ活動に区切りを付けた嵐についてトーク。向井は嵐との仕事について「何度か共演させていただいたことがあるんですけど。