日本ハム・伊藤大海投手が、先発する２日の広島戦（マツダ）へ向けて警戒感を口にした。相手は交流戦開幕からいまだ勝ちなしで６連敗中。それでも「向こうもプロだし、必死に戦ってくると思う。逆に連敗中のチームほど怖いものはないと思っているので、しっかり攻めていきたい」と、気を引き締めた。広島戦は通算４試合に登板して１勝３敗。２２、２４、２５年と３連敗中だ。敵地・マツダスタジアムでは１勝２敗。「雰囲気とか