東京都内では、きょう（1日）これまでに男女合わせて6人が熱中症の疑いで救急搬送されています。東京消防庁によりますと、都内ではきょう（1日）午前0時から午後3時までの間に、24歳から92歳までの男女あわせて6人が熱中症の疑いで救急搬送されました。このうち▼男女3人が中等症、▼男性3人が軽症です。