お笑いコンビ、空気階段の鈴木もぐら（39）が全国の雀荘を巡るBS−TBS「鈴木もぐらの雀荘放浪記」（火曜午後11時）の新シリーズが9日から8週連続で放送される。今回のseason3の舞台は、三人打ちマージャンの本場・京都。地元常連客とのディープな交流はもちろん、独特すぎるマージャンルールに翻弄（ほんろう）され、京都の味覚やローカルグルメも堪能する。もぐらは「これまで以上に“マージャンと向き合った”シリーズになってい