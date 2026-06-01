6月2日（火）の『徹子の部屋』では、「2026年 上半期傑作選」と題して、今年の上半期の名場面を厳選して放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！2月に50周年を迎えた『徹子の部屋』、そのお祝いに華麗な女形で踊りを披露した梅沢富美男。芸能界で唯一の友人という研ナオコとの関係は…。名取裕子は特技のマジックを披露。その腕前に黒柳徹子の反応は？平野レミはミュージシャンの息子・和田唱とテレビ初共演。赤ちゃ