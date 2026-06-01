6月1日、琉球ゴールデンキングスは、佐土原遼と2026－27シーズンを含む2年契約に合意したことを発表した。 神奈川県出身で26歳の佐土原は、192センチ97キロのスモールフォワード兼パワーフォワード。東海大学付属相模高校から東海大学へ進学し、2020－21シーズンに広島ドラゴンフライズの特別指定選手としてBリーグデビューを果たした。プロ契約後は広