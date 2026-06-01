6月1日、茨城ロボッツは、アルティーリ千葉を契約満了となった前田怜緒と、2026－27シーズンの新規選手契約に合意したことを発表した。契約期間は2028－29シーズンまでの3年契約となる。 宮城県出身で現在28歳の前田は、191センチ86キロのシューティングガード兼スモールフォワード。白鷗大学から2019－20シーズンに特別指定選手として滋賀レイ