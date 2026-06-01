１日の債券市場で、先物中心限月６月限は４営業日ぶりに反落。米国とイランの戦闘終結に向けた交渉が長期化するとの見方から国内の物価上振れリスクが意識された。 米ニュースサイトのアクシオスは５月３０日、「トランプ米大統領がイランとの戦闘終結の合意案について、高濃縮ウランの処分に関する具体的な記述を入れる修正を求めた」と報道。イランの国営メディアは３１日、「ガリバフ国会議長は自国民の権利が確保