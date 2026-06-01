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○経済統計・イベントなど ０８：５０日・マネタリーベース １０：３０日・１０年物利付国債の入札 １０：３０豪・経常収支 １０：３０豪・住宅建設許可件数 １７：３０英・消費者信用残高 １７：３０英・マネーサプライ １８：００ユーロ・消費者物価指数（速報値） ２３：００英・ベイリーＢＯＥ（英中央銀行）総裁の発言 ２３：００米・ＪＯＬＴＳ（雇用動態調査