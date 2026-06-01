国際両備フェリーによりますと、台風6号により強風や高波の影響が予想されるため、あす（2日）とあさって（3日）の2日間、岡山航路と高松航路で一部の便を計画運休します 。 「新岡山港と土庄港」を結ぶ岡山航路は、あす（2日）の午後2時発の便から運休となり、3日も始発から午前11時40分発の便まで運休します 。 また、「高松港と池田港」を結ぶ高松航路は、あす（2日）の高松発午後0時10分、池田発午後1時