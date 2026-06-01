Ｈｅａｒｔｓｅｅｄがこの日の取引終了後に、虚血性心疾患に伴う重症心不全を対象に開発中の他家ｉＰＳ細胞由来心筋球「ＨＳ－００１」に関して、安全性及び有効性を評価するために実施した第１／２相試験（ＬＡＰｉＳ試験）の解析結果を発表。主要評価項目である安全性について、製造販売承認申請に向けた方針に影響を及ぼす安全性上の懸念は認められなかったとした。また、副次評価項目である有効性についても複数の評価