2026年5月31日、韓国・聯合ニュースによると、安圭伯（アン・ギュベク）韓国国防長官は、シンガポールで行われた日韓防衛相会談で、日韓間の相互軍需支援協定（ACSA）について議論したことを明らかにした。記事によると、安国防長官は、アジア安全保障会議（シャングリラ会合）が開催されているシンガポールで記者団に会見し、前日の日本の小泉進次郎防衛大臣との日韓防衛相会談で、ACSAに関する協議があったかとの質問に対し、「