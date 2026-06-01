元HKT48、IZ*ONE（アイズワン）で現在は韓国女性グループLE SSERAFIM（ルセラフィム）に所属する日本人メンバー、宮脇咲良（みやわき・さくら）の呼称を巡り、一部のファンの間で警戒感が強まっている。【写真】LE SSERAFIMは“パンツ見せ”…過激さ増す韓国女性アイドル衣装事の発端は、韓国の公共放送局であるKBSのYouTubeチャンネル「KBS Kpop」であった。同チャンネルで投稿された宮脇咲良のファンカム映像において、ハッシュ