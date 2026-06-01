警察によりますと、きょう午前８時ごろ、山形県高畠町夏茂で男性（７２）の家の小屋などが焼ける火災がありました。 家の人が小屋から煙が出ているのを発見し、１１９番通報したということです。 火は駆け付けた消防により、午前９時ごろに消し止められましたが、農機具格納小屋２棟とビニールハウス１棟が焼けたということです。 けが人はいませんでした。 警察は出火原因などについて調べを進めています。